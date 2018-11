Er zijn meer arme mensen in Nederland dan in de afgelopen jaren. Dat staat in een onderzoek.

De afgelopen jaren was het aantal arme mensen juist afgenomen. Maar voor het eerst in vier jaar zijn het er nu weer meer geworden.

Vluchtelingen

De stijging komt voor een deel door vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen. Zij hebben nog geen werk hebben gevonden en hebben daardoor niet veel geld.

Minder arme kinderen

Het goede nieuws is dat er wel minder kinderen zijn die in armoede leven. Het aantal arme gezinnen met kinderen is iets lager geworden.