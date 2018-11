Fan van 89 jaar wordt verrast door Ali B

Een vrouw van 89 jaar is zo'n fan van Ali B dat ze op Instagram een oproep deed. Ze vroeg aan Ali of hij een keer bij haar langs wilde komen.

Dat ging lastig, want Ali B is erg druk als jurylid bij The Voice. Daarom besloot hij haar daar uit te nodigen. De fan had de avond van haar leven. Ze kreeg een kus van Lil Kleine en mocht even op de jury-stoel zitten.

In het filmpje hieronder zie je de oproep van de vrouw: