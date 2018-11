Mylana woonde in een daklozenopvang

Hoe is het om geen huis te hebben? Meer dan 4000 kinderen in Nederland maken dat mee. Ze moeten een tijdje in een opvang wonen omdat ze geen eigen woning meer hebben. Ieder jaar komen meer kinderen in die situatie.

Mylana van 9 woonde samen met haar moeder een tijdje in zo'n daklozenopvang. Nu wonen ze samen in een huis voor andere gezinnen die hun huis zijn kwijtgeraakt. In het filmpje hierboven vertelt Mylana over haar tijd in de opvang.