Annelies zit in een app met gebarentaal

Mensen die slecht horen of doof zijn, kunnen met gebarentaal toch met elkaar praten. Maar hoe leer je die taal het best? Annelies van 11 hielp mee met een handige app waarmee kinderen gebarentaal kunnen leren.

Gebarentaal leren

In de app zitten 200 filmpjes van kinderen die gebaren maken. Door de gebaren na te doen kun je de taal leren. De app is dus niet alleen voor dove kinderen, maar ook voor alle andere kinderen die gebarentaal willen leren.

Annelies is zelf ook slechthorend, dus ze is blij dat de app er is.