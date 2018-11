Oproep: Wat wil jij weten van Epke Zonderland?

We zijn benieuwd wat jij van hem wil weten en daarom kun je weer jouw vragen insturen.

Tien dagen geleden werd hij wereldkampioen op de rekstok en binnenkort zit hij in het Jeugdjournaal: turner Epke Zonderland!

De leukste vragen kiezen we uit en stellen we aan Epke. Je kunt je vraag alleen vandaag en morgen (woensdag) insturen!

Stap 2: Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram .

Epke Zonderland is 32 jaar en turnt al bijna zijn hele leven. In 2012 werd hij Olympisch kampioen op de rekstok en in 2013, 2014 én 2018 werd hij ook wereldkampioen op dat onderdeel.