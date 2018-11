Regering wil strengere regels voor alcohol en roken

De regering werkt aan plannen om Nederland gezonder te maken. In de plannen staat bijvoorbeeld dat roken op veel meer plekken verboden wordt. Ook wordt een pakje sigaretten waarschijnlijk een stuk duurder.

Voor alcohol drinken komen er nieuwe regels. Zo is het de bedoeling dat het verboden wordt om alcohol te drinken langs het sportveld. Tenminste, als er kinderen aan het sporten zijn.

Frisdrank

Frisdrank drinken is ook niet goed voor je omdat er veel suiker in zit. Daarom wil de regering dat de makers van frisdrank minder suiker gaan gebruiken. Ze hopen dat dan minder mensen te dik worden of problemen krijgen met hun tanden.

Het plan is nog niet officieel gepresenteerd. Het is dus nog niet 100% zeker hoe alle regels eruit gaan zien en wanneer ze ingaan.