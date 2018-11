Aantal meisjes dat gaat voetballen lager dan verwacht

Het gaat goed met het Nederlandse vrouwenvoetbal. De Oranjevrouwen werden vorig jaar Europees Kampioen, en deze week plaatsen ze zich voor het WK.

De KNVB dacht dat het succes van de Oranjevrouwen ervoor zou zorgen dat er meer jonge meisjes op voetbal zouden gaan.

Minder dan verwacht

Bij sommige leeftijdsgroepen is dat zo, maar bij andere niet. Bij de meisjes onder de 9 jaar kwamen er in vergelijking met vorig jaar iets meer dan 300 leden bij. Maar het aantal meisjes tussen de 11 en 15 jaar dat lid was van een voetbalclub daalde een beetje.

Er zijn wel veel meer volwassen vrouwen gaan voetballen.