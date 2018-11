Politie krijgt hulp met vervoeren en bewaken van vuurwerk

Gevaarlijk vuurwerk dat door de politie is afgepakt, zal voortaan op een veilige manier worden afgevoerd. Tot nu toe moesten agenten het vuurwerk vaak in hun eigen auto naar het politiebureau brengen.

Foto

De agenten sturen vanaf nu een foto van het afgepakte vuurwerk naar een deskundige. Die bepaalt of het vuurwerk veilig is, of dat een speciaal team het moet ophalen.

Beveiligers

Tot het speciale team er is, zullen beveiligers op het vuurwerk passen. Zo kunnen de agenten weer verder met hun werk.