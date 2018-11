Busje met drugsafval afgebrand in natuurgebied

De brandweer in de plaats Best moest vannacht uitrukken omdat een busje in brand stond. Het busje was achtergelaten in een natuurgebied.

In het busje zaten spullen om drugs mee te maken. De brandweer denkt dat de chauffeur het busje daarom expres in brand heeft gezet.

Giftig

Afval van drugs is giftig en daarom kan het beter niet in de natuur terechtkomen. De brandweer kon dat nu niet tegengaan. Bij het blussen is een deel van de giftige stof samen het bluswater de grond in gelopen.

Het gebeurt de laatste tijd vaker dat drugsafval wordt gedumpt of zelfs in brand gestoken.