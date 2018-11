Kinderen gaan zelf liften met Jachtseizoen-app: 'echt niet de bedoeling'

Kijk jij naar de serie Jachtseizoen? Het is bedacht door de jongens van het YouTube-kanaal StukTV en is erg populair. Iedere week kijken er miljoenen mensen naar. In de video's moeten bekende Nederlanders vluchten en zorgen dat ze binnen vier uur niet gepakt worden door Giel, Thomas en Stefan.

App

Bij de serie hoort ook een app. Daarmee kan je zelf het spel spelen. En ook die app is erg populair. Maar soms gaan kinderen bij het spelen van het spel zelf liften, net zoals in de serie. Ook Roy en zijn vrienden doen het weleens.