Speciaal project tegen roken op de middelbare school

Op de middelbare school nemen sommige kinderen weleens een trekje van een sigaret. Of ze beginnen echt met roken. En dat moet stoppen, vinden deskundigen. Daarom begint op 62 scholen in Nederland een anti-rookproject voor brugklassers en tweedeklassers.

Of er hierdoor echt niemand gaat roken, is afwachten. Over een half jaar weten we of er nog steeds niemand uit de brugklas rookt.