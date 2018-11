De Week van de Mediawijsheid is begonnen!

Deze week staat helemaal in het teken van smartphones, social media en nepnieuws. Bijna 5000 scholen en een hoop bibliotheken doen dan mee aan de Week van de Mediawijsheid.

Het thema van dit jaar is 'Heb jij het onder de duim?'. Daarmee wordt bedoeld of je weet welke invloed online informatie heeft. Volgens experts is het goed als je weet hoe je met informatie om kunt gaan en hoe je kunt checken of iets wel of niet klopt.

Nepnieuws

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor nepnieuws. Deskundigen vinden het belangrijk dat kinderen weten hoe ze het moeten herkennen. We zijn benieuwd: zie jij makkelijk of iets nepnieuws is?