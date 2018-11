Nederland speelt vanavond tegen wereldkampioen Frankrijk

Wordt het een afgang of kan Nederland verrassen? Dat is de vraag vanavond tijdens de wedstrijd Nederland-Frankrijk in de Nations League. Natuurlijk hoopt Nederland op de winst, maar Frankrijk werd dit jaar wereldkampioen dus de kans is niet zo groot dat dat lukt.

De Nations League is een soort nieuw toernooi waarbij landen kans maken op een ticket voor het EK voetbal in 2020. In deze video hoor je hoe dat toernooi werkt en of Nederland kans maakt: