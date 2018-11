Naila en Dennis begeleiden Sinterklaas bij de intocht

Morgen is het weer zover: Sinterklaas komt met zijn Pieten aan in Zaandijk. Tijdens die landelijke intocht worden tienduizenden bezoekers verwacht.

Naila en Dennis

Vandaag was de laatste grote oefening. Naila en Dennis wonen in de buurt en mogen de hele route met de Sinterklaas meelopen. Ze laten aan Youssef zien hoe de route eruit ziet. Dat kan je zien in de video hierboven.

Een huis langs de route is helemaal versierd met snoep! Op het huisje zitten schuimpjes, taai-taai-poppen en heel veel pepernoten: