Er komen steeds meer klimhallen. Het zijn er nu meer dan drie keer zoveel als 10 jaar geleden. Op 55 plekken in Nederland kan je klimmen. En dat wordt steeds populairder.

Olympische Spelen

Klimmen is bij de Olympische Spelen in 2020 voor het eerst een officiële sport. Er zijn dan drie verschillende onderdelen. De populairste daarvan is boulderen.