Leeuwtje Remy voor het eerst naar buiten

Welpje Remy is voor het eerst weer naar buiten geweest. Het leeuwtje werd vorige maand gevonden in een weiland. Daarna is het dier naar een leeuwen-opvang gebracht. Daar wordt goed voor hem gezorgd.

Buiten

Op Facebook schrijft de leeuwen-opvang dat Remy snel groeit en erg eigenwijs is. Verzorgers zetten het luik van zijn hok nu iedere middag open. Daardoor kan het welpje zelf kiezen om naar buiten te gaan of toch binnen te blijven.