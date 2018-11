Diego doet mee aan het NK skateboarden voor junioren

Een spannende dag voor tientallen kinderen in Apeldoorn. Ze staan vandaag op het Nederlands kampioenschap Skateboarden. En deze keer is het extra spannend, want de deelnemers kunnen ook punten verdienen voor de Olympische Spelen.

Voor het eerst

Over twee jaar is skateboarden voor het eerst een Olympische sport. Diego van 11 doet mee aan het NK en droomt stiekem al van zo'n Olympische medaille. Maar zover is het nog niet, want hij is nu nog te jong om kans te maken. Toch doet hij hard zijn best.

Finale

En met succes, want Diego heeft het tot de finale geschopt. Die is net begonnen. Later lees je hier op de hoeveelste plek hij is geëindigd.