Het beste uit de 'Check Dit Dan'

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

Schattige beelden uit een dierentuin in de Verenigde Staten. Deze twee jonge olifantjes zijn dikke vrienden:

In de Amerikaanse staat Alaska is het al echt winter. Dan worden de simpelste klusjes een hele opgave:

5. Guus ziet z'n favoriete ploeg alsnog spelen

Herinner je het verhaal over Guus nog? Hij is fan van PSV, maar werd het stadion in Londen uitgezet omdat hij een PSV-shirt aanhad. Nu heeft hij zijn ploeg toch zien spelen: