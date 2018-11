Machteld (11) schaakt op kampioenschap tegen volwassenen

Machteld van Foreest is 11 jaar en nu al één van de beste schaaksters van Nederland. Ze deed vandaag mee aan het NK rapid-schaken. Dat is een toernooi waarbij je snel moet spelen. En Machteld nam het niet op tegen kandidaten van haar eigen leeftijd, maar ze speelde tegen de beste volwassenen van Nederland.

4 jaar

Machteld schaakt al best lang. Ze kon het spel al toen ze 4 jaar was! Sindsdien traint ze ongeveer 6 uur per dag.

Eerder speelde Machteld tijdens een toernooi tegen 19 mensen tegelijk. Daar maakten we toen deze video over: