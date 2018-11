Max & Anne van het Junior Songfestival beantwoorden vragen van kinderen

Zondag is het zover: dan staan Max & Anne in de grote finale van het Junior Eurovisie Songfestival in Wit-Rusland. Zijn ze al zenuwachtig en wie zijn hun grootste concurrenten? En hebben ze nou een relatie met elkaar of niet? Verslaggever Youssef zocht ze op en nam jullie vragen mee.

Samen

Max & Anne wonnen met hun nummer Samen de finale van het Junior Songfestival. Toen maakten we daar deze video over: