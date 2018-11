Seyran zit al drie weken in een kerk

Het gezin van Seyran van 15 komt uit Armenië, maar woont al 9 jaar in Nederland. Ongeveer twee maanden geleden hoorden ze dat ze hier niet meer mogen blijven. Het gezin moet van de regering terug naar Armenië.

Maar daar is het volgens Seyran's familie niet veilig. Daarom zit het gezin nu in een kerk in Den Haag. Binnen worden de hele tijd kerkdiensten gehouden.

Regel

In de wet staat dat de politie geen mensen in een kerk mag arresteren als er een dienst bezig is. Daarom wordt er één lange dienst gehouden. Dag en nacht wordt er gezongen en gebeden.