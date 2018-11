Is drie uur gym per week een goed idee?

Kinderen op de basisschool moeten voortaan drie uur per week gymles krijgen. Dat zeggen mensen van de regeringspartij SP.

Voor kinderen is nu twee uur gymles per week verplicht, maar sommige politici denken dat drie uur beter is. Sporten is gezond en volgens de politici helpen gymlessen ook om in de toekomst fitter te blijven. Kinderen die veel bewegen, zullen ook later meer sporten.

Gymleraren

De politici willen dat de extra gymlessen worden gegeven door speciaal getrainde juffen en meesters.

Lijkt het jou leuk om drie per week te gymmen? Of vind je dat te veel? Reageer op onze stelling!