Jason werd als kind mishandeld door zijn vader en broer

Jason van 20 heeft geen leuke jeugd gehad. Toen hij kind was, is hij mishandeld door zijn vader en zijn broer. Hij werd bijvoorbeeld geslagen of kreeg nare opmerkingen.

Helaas is hij niet de enige. Deskundigen denken dat bijna 120.000 kinderen in Nederland worden mishandeld.

Inmiddels gaat het een stuk beter met Jason. Hij vindt het belangrijk om te praten over wat er gebeurd is.