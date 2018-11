Bijna 2000 herten mogen worden afgeschoten

Meer dan 1800 herten die in de Oostvaardersplassen leven mogen worden afgeschoten. Dat heeft de rechter vandaag gezegd.

Te weinig eten

De dieren leven in het natuurgebied in Flevoland. De afgelopen jaren zijn er zo veel herten bijgekomen, dat er niet meer genoeg eten is voor alle dieren. De beheerders van het natuurgebied willen de herten niet bijvoeren.

Honger

Nu sterven er dus veel herten door de honger. Daarom wil de gemeente ze afschieten. Actiegroepen zijn het hier niet mee eens. Zij willen dat de herten wel extra eten krijgen of naar een ander natuurgebied worden gebracht.