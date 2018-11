Tientallen mensen opgepakt tijdens intocht Sinterklaas

De intocht van Sinterklaas dit weekend was bijna overal een groot feest, maar op sommige plekken was er ook ruzie en geschreeuw. De politie heeft bijna 70 mensen opgepakt, die zich bij de intocht hebben misdragen.

Op de meeste plekken hebben kinderen er gelukkig niet veel van gemerkt. In Zaandijk, waar Sinterklaas officieel aankwam, was het groot feest. Ook in Amsterdam en Utrecht was er niets aan de hand.