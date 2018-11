Nederland speelt 2-2 gelijk tegen Duitsland

Voetballer Quincy Promes maakte in de laatste paar minuten normale speeltijd de 2-1. Toen de blessure tijd 1 minuut bezig was maakte Virgil van Dijk de 2-2.

In een superspannende wedstrijd heeft Nederland gisteren met 2-2 gelijkgespeeld tegen Duitsland. Pas in de laatste 5 minuten scoorde Nederland twee keer.

Door dit gelijkspel staat Nederland eerste in de poule en is Oranje door naar het eindtoernooi van de Nations League. In dit filmpje hoor je meer over de Nations League: