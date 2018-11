Kinderen stellen vragen aan politici tijdens vragenuurtje

In de Tweede Kamer wordt vandaag voor het eerst een kindervragenuur gehouden. Dat betekent dat kinderen vragen mogen stellen aan politici.

Niet alle kinderen mogen komen: de politici hebben vijf klassen uitgenodigd die een hele goede vraag hadden bedacht. Bijvoorbeeld over waarom kinderen niet mogen stemmen of waarom kinderen niet vaker in de week gymles krijgen.

Rutte en Slob

Onder andere minister-president Mark Rutte en minister voor onderwijs Arie Slob zullen de vragen beantwoorden.

Het is de bedoeling dat er vanaf nu ieder jaar een kindervragenuur komt.

