Minder geweld tegen homo's en lesbiennes

Homo's en lesbiennes maken in Nederland steeds minder geweld mee. Dat blijkt uit een onderzoek.

Toch is het leven voor mensen die verliefd worden op hetzelfde geslacht vaak moeilijker dan dat van hetero's. Ze hebben veel te maken met respectloos gedrag en worden vaker online gepest.

Transgenders

Mensen die transgender zijn hebben het het zwaarst. Transgenders zijn mensen die geboren zijn in een lichaam dat niet bij ze past. Bijvoorbeeld een jongen in een meisjeslichaam of andersom. Zij hebben veel vaker te maken met geweld dan hetero's. Ook worden zij vaker gediscrimineerd en gepest.

'Klopt niet'

Volgens een vereniging die opkomt voor de belangen van homo's en lesbiennes klopt het onderzoek niet. Zij zeggen dat homo's vaker last hebben van geweld. Gisteren gingen ze naar de Tweede Kamer, omdat ze vinden dat politici hen moeten helpen.