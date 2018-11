Rugby steeds populairder, maar niet iedereen kent de regels

Steeds meer kinderen in Nederland gaan op rugby. De afgelopen vijf jaar zijn er meer dan 3000 jeugdspelers bijgekomen.

Respect

De rugbybond is daar natuurlijk erg blij mee, maar er is ook een probleem. Niet alle nieuwe leden kennen de regels goed. Terwijl in de sport duidelijke regels en respect erg belangrijk zijn.

Bingokaart

Daarom heeft de rugbybond een oplossing bedacht. Ze hebben een bingokaart gemaakt met de belangrijkste gedragsregels: