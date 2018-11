Justin houdt spreekbeurt over kanker, omdat zijn moeder de ziekte had

Je kan je spreekbeurt over je lievelingsdier houden of over een sport. Maar Justin van 10 koos een heel ander onderwerp. Hij hield zijn spreekbeurt over borstkanker. Dat heeft zijn moeder namelijk gehad.

Justin vindt dat er meer aandacht moet komen voor kinderen van ouders met kanker. Het ziekenhuis waar zijn moeder lag vond dat een heel goed idee. Ze nodigden Justin uit om zijn spreekbeurt nog een keer te geven, maar deze keer voor 80 andere kinderen.