Proef: betere cijfers door vierdaagse schoolweek?

Leerlingen van basisschool De Wissel in Hoorn gaan voortaan nog maar vier dagen per week naar school. Op woensdag is iedereen vrij.

De vierdaagse schoolweek is een proef van drie jaar. De basisschool in Hoorn is de enige school die ermee mag experimenteren. De minister voor Onderwijs houdt de proef in de gaten. Als blijkt dat het werkt, mogen in de toekomst misschien ook andere scholen een dag minder open.