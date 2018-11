Zeldzame welpjes voor het eerst te zien voor publiek

Drie welpjes in Diergaarde Blijdorp mochten voor het eerst het grote verblijf in. Ze werden deze zomer geboren. Vandaag waren ze voor het eerst te zien voor bezoekers.

Beschermen

De drie welpjes liepen met moeder Lalana naar buiten. Achter glas zagen ze het publiek, maar ook de andere leeuwen. Lalana brulde hard om te laten merken dat niemand te dicht bij haar jongen mocht komen.

Bedreigde diersoort

Lalana en haar jongen zijn Aziatische leeuwen. Honderd jaar geleden waren er nog maar 20 van dit soort leeuwen op de wereld. Ze zijn daarom een beschermde diersoort.

Inmiddels leven er weer 600 Aziatische leeuwen in een speciaal reservaat in India. Maar dat is volgens deskundigen nog steeds te weinig. De leeuw kan bijvoorbeeld door een besmettelijke ziekte makkelijk uitsterven.

Daarom is de dierentuin erg blij met de jonge drieling.