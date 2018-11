Nieuw plan om overgewicht tegen te gaan

Daarin staat dat er op scholen geen frisdranken met suiker meer mogen worden verkocht. Er moet meer hulp komen voor gezinnen waar overgewicht een probleem is. En voedseldeskundigen willen dat er minder fastfood-restaurants bijkomen.

IJsjes, donuts of een hamburger zijn natuurlijk lekker, maar niet gezond. De regering heeft een plan gemaakt om overgewicht tegen te gaan.

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft last van overgewicht. Bij kinderen is dat een stuk minder. Gemiddeld 1 op de tien kinderen is te zwaar.