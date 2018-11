Eerste beelden van nieuwe Lion King-film

Disney heeft de eerste beelden van de nieuwe versie van The Lion King online gezet. De tekenfilm uit 1994 is nu een realistische computeranimatie. Check hier de eerste trailer:

Trailer van The Lion King

The Lion King gaat over het welpje Simba. Hij moet de koning van de dieren worden, maar zijn oom ziet dat niet zitten. Die wil zelf koning worden en probeert Simba te doden. Gelukkig wordt het welpje geholpen door andere dieren op de savanne. In 1994 zag dat er zo uit: