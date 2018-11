Zeldzaam vogeltje gespot in Nederland

Hij ziet er misschien niet zo speciaal uit, maar hij is toch erg bijzonder: de Siberische notenkraker. Vogelspotters zijn vanuit heel Nederland naar Wageningen gereisd om hem in het echt te bewonderen.

Normaal gesproken komt het vogeltje alleen voor in Siberië en Scandinavië. Heel af en toe zie je hem ook in Nederland. Zoals je in het filmpje ziet, is hij dan niet echt verlegen en gaat hij graag op de foto.