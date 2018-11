Oproep: Wat wil jij weten van Royalistiq?

Hoe kan je meedoen?

Stap 1: Maak een filmpje. Begin de video door jezelf voor te stellen en stel daarna je vraag.

Stap 2: Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram.

We hebben liever niet alleen maar vragen over Fortnite, dus probeer vooral origineel te zijn. De leukste vragen kiezen we uit en stellen we aan Roy.