Speciale games helpen kinderen met angsten en ADHD

Fortnite, FIFA en Minecraft heb je misschien wel eens voor de lol gespeeld, maar er zijn ook spellen die veel meer kunnen betekenen. Er zijn bijvoorbeeld games die kunnen helpen bij angsten en ADHD.

Deze spellen heten 'serious games' en ze worden steeds vaker gemaakt. Kay van 12 jaar heeft er veel aan. Hij heeft ADHD en is behoorlijk druk in zijn hoofd.