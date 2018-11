Dwars: Liz en Donna vinden hun woonwijk hartstikke saai

Liz en Donna zijn beste vriendinnen en wonen vlakbij elkaar in dezelfde wijk in Arnhem. Ze hebben het naar hun zin op school en spelen vaak samen met hun ratjes.

Maar één ding zit ze dwars: in hun wijk is niet veel te beleven voor kinderen. Er is maar één klein speeltuintje en die is eigenlijk niet leuk meer als je ouder bent dan vijf. Samen met Laura gaan ze kijken of dat niet anders kan.