Wie gaan in de toekomst medailles winnen voor Oranje?

Zou ik topsporter kunnen worden? Veel kinderen vragen zich dat af en sommige gingen vandaag op zoek naar het antwoord. Topsportbond NOC*NSF had vandaag een talentendag georganiseerd om nieuw sporttalent te vinden.

De dag wordt vooral georganiseerd om kinderen te vinden die goed bij een sport passen die ze misschien nu nog niet doen of niet kennen.

Twee groepen

Daarom zijn de kinderen ingedeeld in twee groepen. Kinderen in de eerste groep zouden bijvoorbeeld goed kunnen worden in atletiek, baanwielrennen of rugby. De tweede groep is gericht op beachvolleybal, roeien en basketbal.

Jouw mening

Veel mensen dromen van een leven als topsporter, maar het is natuurlijk ook erg zwaar en vermoeiend. Zou jij topsporter willen zijn?