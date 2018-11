Anna Woltz en André Kuipers schrijven boek voor de kinderboekenweek

In Utrecht is het thema van de Kinderboekenweek 2019 bekend gemaakt: Reis mee! Volgens de bedenkers is het lezen van een boek namelijk ook een soort reis maken.

Schrijfster Anna Woltz mag het Kinderboekenweekgeschenk schrijven. Dat krijg je als je voor meer dan 10 euro uitgeeft aan kinderboeken. En ook astronaut André Kuipers gaat een boek schrijven voor de kinderboekenweek. Hij schrijft de teksten voor een prentenboek.

Het duurt nog even voordat de 65e Kinderboekenweek begint. Die is pas in oktober volgend jaar.