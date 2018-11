Zo gaan drones binnenkort ons leven veranderen

In Amsterdam wordt deze week een grote beurs over drones gehouden. Veel belangrijke mensen vanuit de hele wereld zijn hier naartoe gekomen om te praten over hoe je drones het beste kunt inzetten in de toekomst.

Vanaf 1 januari 2019 worden de regels voor drones minder streng. Daardoor gaan ze veel vaker voorkomen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld om pakketjes rond te brengen, post te bezorgen of zelfs mensen te vervoeren.

Race

De experts komen samen op een beurs. Die is behoorlijk serieus, maar er is ook ruimte voor minder serieuze dingen. Zo is er een race met drones.