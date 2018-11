Zware vliegtuigbom door robot onschadelijk gemaakt

In de haven van Vlissingen in Zeeland is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De bom lag in het water en werd ontdekt bij een opgraving. Het is een vliegtuig-bom.

Ontruimd

Het gebied rond de haven moest daarom helemaal ontruimd worden. De vliegtuig-bom is meegenomen en uiteindelijk door een robot onschadelijk gemaakt.