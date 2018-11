Filmen met telefoon bij een concert: leuk of irritant?

Je favoriete artiest niet bekijken via een video op YouTube of Instagram, maar in het echt. Dat kan bij een concert. Tijdens zo'n optreden staat een artiest of band op het podium. Bezoekers staan in de zaal of zitten bijvoorbeeld op een tribune.

Filmen

Bij een concert filmen veel mensen met hun mobiel. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat niet alleen artiesten dat soms vervelend vinden, ook veel bezoekers vinden al die schermen in de lucht irritant.

Onderzoekers zeggen dat meer dan de helft van de Nederlandse bezoekers regels wil over mobieltjes bij een concerten.