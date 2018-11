Blessures door viool, piano en cello

Sportblessures ken je waarschijnlijk wel, maar wist je dat je ook blessures kan krijgen van muziek maken? Muziektalenten gaan regelmatig naar de dokter met klachten.

Pascale en Scarlett zitten op een speciale middelbare school in Rotterdam voor kinderen die later iets met muziek willen doen. Zij herkennen het probleem. Ze oefenen zo'n 15 uur per week en hebben soms last van bijvoorbeeld hun schouders, rug of pols.