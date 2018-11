Mensen boos na uitspraak van Johan Derksen over homo's

Uitspraken van voetbalpresentator Johan Derksen zijn al twee dagen in het nieuws. In het tv-programma Veronica Inside zei hij dat homo's stoerder moeten zijn en niet zo moeilijk moeten doen over uit de kast komen.

We moeten ophouden met zeggen dat het zo verschrikkelijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je er gewoon voor uit. Presentator Johan Derksen

Veel homo's en ook hetero's zijn daar boos over. Zij zeggen dat het juist heel moeilijk is om uit de kast te komen. Daarom delen ze met de hashtag #SorryJohan hun verhalen.

Nathalie @z0nderreden

#SorryJohan dat ik er niet graag voor uitkom dat ik op vrouwen val in een (voetbal)wereld waar mensen zoals jij leven die mensen zoals ik niet respecteren en accepteren.

Dennis Boutkan @DennisBoutkan

#SorryJohan dat ik als tiener, puber en student niet uit de kast durfde te komen. #Sorry dat ik pas op mijn 24e genoeg lef had om na 12 jaar worstelen mijn lieve familie te vertellen dat ik homo ben 🏳‍🌈 En weet je wat, in 2019 ga ik lekker trouwen want #LoveWins 👇

Vincent Regtop @VincentRegtop

#SorryJohan dat ik mezelf als puber nachtenlang in slaap heb gehuild omdat ik me door anderen niet normaal voelde en niet wilde accepteren dat ik op mannen viel. #SorryJohan dat ik door dit alles jarenlang niet genoeg "karakter" had om uit de kast te komen.