Opnieuw brand bij boer in Werkhoven

Al voor de vijfde keer in korte tijd was er vannacht brand bij een boer in Werkhoven. Deze keer in het gedeelte van de boerderij waar hij woont.

De boer kon gelukkig op tijd vluchten en ook zijn honden ontsnapten op tijd.

Aangestoken

Omdat er al vaker brand is geweest bij de boerderij, denkt de politie dat de branden zijn aangestoken. Bij een eerdere brand in een stal kwamen 50 koeien om.