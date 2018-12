Nora en haar moeder zitten in tentoonstelling over pesten

In Maastricht is een nieuwe tentoonstelling geopend met foto's van mensen die gepest zijn. Er hangen ook twee foto's van Nora en haar moeder. Zij zijn allebei gepest.

Nora en haar moeder werden gevraagd voor de tentoonstelling omdat Nora's moeder een gedicht op Facebook had gezet. Dat gedicht ging over pesten en werd veel gedeeld.

Gebroken hart

De foto's zijn in zwart-wit afgedrukt. Ze laten zien wat er met mensen gebeurt als ze gepest worden. Zelfs als het pesten stopt, kunnen mensen er later toch nog veel last van houden.