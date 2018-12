Kunstbeen van paralympische snowboarder gestolen

Het kunstbeen van de paralympische snowboarder Merijn Koek is uit zijn auto gestolen. Op een nieuwe te kunnen kopen is hij een inzamelingsactie begonnen.

Kunstbeen

Merijn is geboren zonder onderarmen en rechter onderbeen. Bij het snowboarden gebruikt hij een speciale prothese. Hij geeft iedere week snowboardles aan kinderen met een lichamelijke beperking. In 2014 plaatste Merijn zich zelfs voor de Paralympische Spelen in Sotsji.

6000 euro

Het kost zo'n 6000 euro om een nieuwe prothese en passend snowboard te kopen. Merijn heeft al een groot deel van het bedrag opgehaald. Hij moet nog 1500 euro. Merijn hoopt dat hij het geld snel bij elkaar heeft zodat hij weer les kan geven.