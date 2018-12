Marco Borsato over zingen en the Voice Kids

Vind hij het bijvoorbeeld jammer dat hij nu geen jurylid meer is? Waar droomt hij over? En zingt hij weleens zijn eigen liedjes onder de douche? Je hoort de antwoorden in dit interview!

Hij is zanger, acteur en jurylid van The Voice: Marco Borsato. Jullie stuurden vragen voor hem in, en die wilde hij graag beantwoorden.

Marco Borsato was in 1990 voor het eerst op televisie als zanger. Hij zong eerst in het Italiaans, maar later ging hij in het Nederlands zingen. Bekende nummers van hem zijn Rood, Binnen, Dromen zijn bedrog en Dochters.

In 2011 begon hij als jurylid bij the Voice of Holland. Later deed hij ook the Voice Kids en the Voice Senior.