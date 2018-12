PSV verliest eerste competitiewedstrijd van dit seizoen

PSV staat nog wel bovenaan in de eredivisie, maar het verschil met Ajax is nog maar twee punten.

Voetbalclub PSV heeft met 2-1 verloren van Feyenoord. Het is de eerste competitiewedstrijd van dit voetbalseizoen die PSV verliest.

In de eerste helft maakten Nicolai Jørgensen en Sam Larsson de doelpunten voor Feyenoord. In de tweede helft kwam PSV sterk terug. Steven Bergwijn maakte de 2-1. Toch zat een tweede doelpunt er niet in.

Ajax speelde vandaag tegen ADO Den Haag en won met 5-1.